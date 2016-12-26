Очевидцы крушения Ту-154 в Сочи рассказали подробности трагедии

Ранним утром 25 декабря рядом с Сочи потерпел крушение военный самолет Ту-154. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека, среди которых были артисты ансамбля им. Александрова, журналисты, директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Выживших нет. К настоящему моменту из Черного моря подняты тела 11 погибших, которых уже доставили в Москву.Тем временем, ФСБ установила очевидцев падения авиалайнера. Также в спецслужбе уточнили, что у них на руках имеется видеозапись с автомобильного регистратора, который запечатлел момент падения воздушного судна. С очевидцами трагедии работают следователи, проводится опрос. Однако пока их слова подтверждают основные версии крушения самолета.«По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора», - говорится в сообщении ФСБ. Пока не известно, о чем именно рассказали свидетели произошедшего. Расследование продолжается. Проводятся оперативные мероприятия.Из последних новостей о крушении самолета Ту-154 можно выделить обнаружение на глубине 25 метров фюзеляжа самолета. Спасатели отметили, что он сильно поврежден, тогда как остальные обломки самолета находятся на расстоянии в одну милю от берега. К настоящему моменту водолазы обнаружили четыре фрагмента, один из которых длиной 4 метра. Всего в поисковой операции задействованы порядка 3,5 тысяч человек.Вместе с этим следователи объяснили, что на данный момент не рассматривается в качестве приоритетной версия о террористическом акте. В пользу того, что на борту произошла внештатная ситуация, говорит то обстоятельство, что на некоторых пассажирах имелись спасательные жилеты. Судя по всему, люди готовились к крушению. Однако остается непонятным, почему летный экипаж промолчал о неполадках и не подавал сигнал бедствия до самого последнего момента.Напомним, самолет Ту-154, который принадлежал 223-го летнему отряду Министерства обороны России, пропал с экранов радаров в 05:27 московского времени вчера, 25 декабря. Он вылетел из Сочи и через две минуты разбился в Черном море. Конечной целью рейса была сирийская провинция Латакия. На борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа и артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым. На борту находились также девять журналистов Первого канала, «Звезды» и НТВ, а также Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и глава Департамента культуры Министерства обороны РФ Антон Губанков.

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