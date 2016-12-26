Крушение самолета в Сочи 2016: очевидцы рассказали о падении Ту-154

Крушение Ту-154 над Черным морем, случившееся вчера, 25 декабря, продолжает оставаться в центре внимания общества. На сегодняшний день обсуждаются различные варианты, связанные с версиями произошедшей катастрофы.Тем временем, местная жительница рассказала следователям, что в момент происшествия двигателя воздушной машины не работали. Ирина Авдеенко, которая стала свидетельницей происшествия с воздушным лайнером Минобороны РФ, уточнила, что на момент падения Ту-154 его двигатели не было слышно, что говорит в пользу версии о том, что они остановились. Причины пока неясны. Ирина добавила, что ранним утром, когда и произошла трагедия, она гуляла по пляжу в районе отеля "Фрегат" со своим молодым человеком."Стояли слушали шум моря, потом слышали, что взлетает самолет. Моторы работали нормально. Я краем глаза увидела - самолеты же с огнями летают - прямо над морем яркую вспышку, точнее, не вспышку, а свет от фар самолетных и потом уже брызги. Причем очень большие", - уточнила она.По ее словам, в момент крушения она не слышала работы двигателей."В этот момент уже не было шума мотора. То есть моторы уже не работали. Они как-то в один прекрасный момент раз и заглохли. Жужжали, жужжали и раз - и заглохли, и брызги", - объяснила Авдеенко.Самолет Ту-154 вылетел из московского аэропорта Чкаловский около 2:00. Загружен был не полностью: на борту 92 человека - восемь членов экипажа и пассажиры. В Сочи рейс приземлился на дозаправку. И там же в аэропорту Адлера должны были проверить техническое состояние. Ту-154 получил разрешение на взлет, не успел набрать высоту и пропал с радаров.Лайнер направлялся в Сирию, на авиабазу Хмеймим. Кроме военных на борту были артисты ансамбля Александрова и журналисты трех федеральных телеканалов. Весь день в зоне крушения самолета продолжается поисковая операция.

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