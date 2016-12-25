Крушение самолета в Сочи 25.12.2016: версия теракта не исключается, последние новости о расследовании трагедии

Крушение самолета в Сочи, произошедшее вчера, 25 декабря, продолжает оставаться центральной темой в России. В интернете муссируется множество слухов на этот счет, сочетаемых с предположениями. В частности, во главе угла стоит версия о террористическом акте, которая пока не является приоритетной, ежели опираться на комментарии следователей.Ранним утром, 25 декабря 2016 года, с радаров наземных служб внезапно исчез российский военный самолет Ту-154. Он перестал отвечать на сообщения с земли через две минуты после взлета из аэропорта в Адлере. На борту воздушной машины находились 92 человек, а именно: 8 членов экипажа, 9 журналистов, 64 артиста ансамбля имени Александрова, 2 федеральных госслужащих, 8 военных и директор благотворительного фонда Елизавета Глинка. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Ансамбль и журналисты летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом.Вскоре выяснилось, что обломки лайнера разлетелись на внушительное расстояние - 15 километров, а эпицентр находится в полутора километрах от сочинского побережья. Первые обломки спасатели нашли на глубине в 65 метров.В данный момент следователи и дознаватели опираются на две основные версии: ошибка членов экипажа и критическая неисправность. В свою очередь в ФСБ накануне объясняли, что версия теракта хоть и не является приоритетной, но ее также никто не сбрасывает со счетов, памятуя о недавних аналогичных трагедиях.В неофициальных беседах специалисты объясняют, что версия о произошедшем теракте, которую официально постарались отвергнуть сразу, вскоре может стать основной.В свою очередь эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов рассказал, что ошибка в пилотировании Ту-154 вряд ли является ключевой. Ведь на борту находился двойной экипаж. Все пилоты, а также остальные члены экипажа являлись высочайшими профессионалами. Этот борт возил особо важных пассажиров, а потому пилоты для таких самолетов отбираются с особой тщательность. Сомневаться в их мастерстве не приходится. Техническая неисправность также возможна, но маловероятна.Еще один военный эксперт Алексей Леонков полагает, что самолет внимательным образом перед вылетом проверялся и никаких технических неисправностей обнаружено не было. Версия, предполагающая ошибки пилотов, он также отвергает. В свою очередь специалисты склоняется к теракту. Дозаправка самолета происходила ранним утром. Она проходила на гражданском аэродроме. Самолет пропал с радаров, когда у него были полные баки. Их детонация приводит к полному разрушению. Взрыв был и именно поэтому некоторые тела выбросило из салона авиалайнера. Прослеживается аналогия с терактом на Синайском полуострове, когда самолет также разбился через несколько минут после вылета.В пользу версии о теракте говорит еще и то обстоятельство, что лайнер рухнул в воду резким образом. Экипаж не успел подать сигналов бедствия, что обычно происходит, когда в самолете отказывают какие-то системы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163491-news.html