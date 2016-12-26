Почему упал Ту-154 в Сочи: причины катастрофы

Версий о том, почему упал Ту-154 25 декабря рядом с Сочи, продолжает оставаться большое количество. Пока официальные власти и следователи придерживаются двух основных: ошибка пилотирования и техническая неисправность. Тем временем, в интернете обретает популярность версия о том, что на борту воздушного судна прогремел взрыв и это был теракт.На месте обнаружения обломков лайнера в Черном море работает внушительная группировка из спасателей и сотрудников различных ведомств и служб. Спасателям предстоит поднять на поверхность тела 92 жертв катастрофы. На сегодняшний день из воды вызволены тела 11 человек, а также множество фрагментов тел погибших. В помощь к уже подтянутой технике в ближайшие часы присоединятся два обитаемых глубоководных аппарата для организации поиска жертв и частей самолета непосредственно на самом морском дне. В месте, где находится разбившийся самолет, морская глубина составляет от 50 до 70 метров.Сейчас следователи остановились на двух основных версиях трагедии: ошибка пилотов при взлете и поломка воздушного судна. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В свою очередь в спецслужбах допускают, что мог произойти и теракт, хоть и указывают на хорошую охраняемость самолета.Как сообщает источник из спецслужб, версия теракта не входит в ряд основных, и на это есть свои объективные причины. Во-первых, военный аэропорт Чкаловский, откуда производился взлет борта находится под сильнейшей охраной. Во-вторых дозаправка судна должна была производиться не в Адлере, но из-за плохой погоды борт посадили именно там. Т.е. заранее знать, что Ту- 154 будет именно в Адлере никто не мог. Во время стоянки самолета в южном аэропорту из судна выходил только штурман для контроля дозаправки. Поэтому основных версий трагедии пока две - фатальная ошибка пилотов и критическая неисправность воздушного судна после дозаправки.В свою очередь версия атаки на лайнер Министерства обороны РФ Ту-154 с земли с помощью переносного зенитного ракетного комплекса не выглядит полностью невозможной, как может показаться на первый взгляд. "Самолет был не более чем в пяти километрах от берега - дистанция для ПЗРК достаточная", - пояснил один из опытных летчиков. "Но должна была быть вспышка и свидетели, которые ее видели", - подчеркнул он. "Вообще, вся ситуация с Ту-154 сильно напоминает ситуацию с самолетом, который потерпел крушение над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Тогда, если помните, о тракте также заговорили значительно позже", - добавил он.Самолет Ту-154 потерпел крушение вчера утром. Он упал в акваторию Черного моря. Вылетев из Сочи, лайнер разбился, не успев набрать высоту. На борту разбившегося Ту-154 находились 92 человека - военные, музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ. Борт направлялся на базу Хмеймим (Сирия).

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