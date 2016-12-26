Отравление "Боярышником" в Иркутске, последние новости: погибшими стали 76 человек

Число жертв употребления настойки "Боярышник" в Иркутске продолжает расти. На сегодняшний день, 26 декабря, известно о 76 погибших. Соответствующую информацию предоставила пресс-секретарь регионального Министерства здравоохранения Татьяна Лебедева."К настоящему времени скончались 76 человек. За выходные дни в больницы было доставлено два новых пациента с признаками отравления метанолом, один из них умер. Таким образом, всего к настоящему времени в медучреждениях погибли 46 человек, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства", - поведала представитель ведомства.На данный момент в медицинских учреждениях остаются 18 человек. Ранее 29 человек покинули больницы, из которых: 20 были выписаны в связи с улучшением состояния здоровья, а еще девять - отказались от лечения сами.Общее же число пострадавших - 123.В связи с массовым отравлением были задержаны 19 человек. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). В Иркутской области действует режим ЧС.Напомним, ранее сообщалось о том, что в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

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