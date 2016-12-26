Крушение Ту-154 в Сочи: из-за чего разбился самолет, ход расследования

До сих пор специалисты не сделали никаких окончательных выводов о причинах крушения самолета Ту-154 рядом с Сочи. Слишком уж мало времени прошло с момента катастрофы, чтобы определиться хотя бы с приоритетной версией. Рассматриваются несколько: ошибка пилотирования, критическая неисправность воздушного судна. Вместе с этим нельзя отметать и версию теракта.На протяжении всего вчерашнего дня пользователи интернета бурно обсуждали видеозапись, что появилась на YouTube. На ней якобы запечатлен момент падения военного самолета. В частности, в ту секунду, когда лайнер начал падать в Черное море в небе отчетлива виден яркий огонек, который больше похож на вспышку.Ежели видеозапись найдет свое подтверждение, то она может стать существенным доказательством того, что на Ту-154 было какое-то постороннее воздействие. Не исключено, что речь идет о взрыве на борту. Ранее источники в спецслужбах отмечали, что версия о террористическом акте отрабатывается, хоть она и не является приоритетной.«Вероятность теракта - это версия. Она не может быть подтверждена или опровергнута до получения информации с бортовых самописцев, но она рассматривается», - рассказали в ФСБ.Примечательно, что предполетный досмотр на рейсах военных бортов зачастую проводится "спустя рукава", потому что люди расслабляются из-за того, что никто из посторонних к самолету не подойдет. «Все свои. Это временами расхолаживает», - уточнил источник.Напомним, самолет Ту-154 Минобороны России разбился вчера, 25 декабря, упав в Черное море через несколько минут после взлета. На борту судна находились 92 человека, все они погибли. Среди них находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная также как доктор Лизаа такжже журналисты НТВ, Первого канала и "Звезды". К настоящему моменту из воды подняты тела 11 погибших. Сегодняшний день, 26 декабря, ознаменован в РФ общенациональным трауром.

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