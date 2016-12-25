Катастрофа Ту-154, из-за чего упал самолет, причины трагедии: лайнер могли атаковать с земли

Только лишь после завершения расследования можно будет говорить о причинах крушения самолета Ту-154 в Сочи. Но уже сейчас эксперты высказывают различные версии, которые в основном упираются в варианты об ошибке пилотирования, а также технической неисправности. Впрочем, отметать версию о террористическом акте или атаке на лайнер с земли - никак нельзя.Версия атаки на лайнер Министерства обороны РФ Ту-154 с земли с помощью переносного зенитного ракетного комплекса не выглядит полностью невозможной, как может показаться на первый взгляд. "Самолет был не более чем в пяти километрах от берега - дистанция для ПЗРК достаточная", - пояснил один из опытных летчиков."Но должна была быть вспышка и свидетели, которые ее видели", - подчеркнул он. "Вообще, вся ситуация с Ту-154 сильно напоминает ситуацию с самолетом, который потерпел крушение над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Тогда, если помните, о тракте также заговорили значительно позже", - добавил он.Версию об ошибке пилотирования в связи со сложными погодными условиями он отвергает. "Несмотря на то, что взлет идет на море, это никак не влияет на аварийность - не дети же за штурвалом сидят. Тем более, насколько я понимаю, летчики не первый раз летали по этому маршруту", - добавил эксперт.Ранее отмечалось, что сотрудники ФБС прорабатывают версию о взрыве на борту. В ближайшее время по этому поводу должны быть сделаны определенные выводы.Но больше всего специалисты склоняются к версии о технической неисправности. Впрочем, ежели что-то случилось с системами самолета, то остается непонятным, почему летчики не отдали на землю сигнал о бедствии.Самолет Ту-154 потерпел крушение сегодня утром. Он упал в акваторию Черного моря. Вылетев из Сочи, лайнер разбился, не успев набрать высоту. На борту разбившегося Ту-154 находились 92 человека - военные, музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ. Борт направлялся на базу Хмеймим (Сирия).

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