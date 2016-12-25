Самолет разбился сегодня: поисковая операция не останавливается

Из района падения самолета Ту-154 с военным оркестром на борту продолжают поступать сообщения о том, что поисковая операция не останавливается, несмотря на ухудшение погодных условий. Из уточненных данных следует, что в самолете находились 92 человек, в том числе восемь членов экипажа. Все они, судя по текущей информации, погибли. На месте ЧП живых пока не обнаружено.Обломки разбившегося лайнера были обнаружены в полутора километрах от береговой линии на глубине 70 метров. Найдено уже 12 тел погибших. В поисковой операции участвуют четыре морских судна, четыре вертолета, самолет и несколько беспилотников. Большой отряд водолазов обследует морские глубины.По поводу причин крушения что либо говорить - слишком преждевременно. Следствие продолжается полным ходом. Рассматриваются версии о неисправности воздушного судна, а также ошибки пилотирования. Версия теракта рассматривается лишь неофициально, потому что специалисты не верят, что кто-то из посторонних мог иметь доступ к военному самолету.Тем временем, стало известно, что страховая компания "Согаз» намерен выплатить каждой семье военных, которые трагически погибли при крушении Ту-154, по 5,8 миллионов рублей. Военные, находившиеся на борту рухнувшего в Черном море судна были застрахованы в этой компании по госконтракту. Лимит страховых выплат для гражданских лиц, которые также погибли в этом рейсе, составит 3 млн. рублей. Согласно Воздушному кодексу, находившимся на борту пассажирам положены по 2 миллиона рублей, также еще по миллиону рублей платит Фонд социального страхования.Напомним, самолет Ту-154 рухнул в 05:27 по московскому времени 25 декабря. Люди летели в Латакию, чтобы поздравить всех с наступающим 2017 годом. Машина рухнула на 7 минуте после взлета, в 1,5-5 км от побережья. В самолете было 92 человека, информации по выжившим нет. Сейчас ведутся поисковые работы, все необходимые мероприятия соблюдаются. Владимир Путин из-за авиакатастрофы объявил, что 26 декабря станет в РФ днем траура. На данный момент, спасателям удалось обнаружить тела лишь семи человек.

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