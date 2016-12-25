Убийство 12-летней девочки в Москве: полиция задержала убийцу

В столице РФ произошел ужасный инцидент. Так, в доме по улице Ферганской была убита маленькая девочка. В этот момент в квартире была бабушка и 4-летний ребенок. Об этом сообщает сайт «Вести.ru».Следственный комитет рассказал, что сразу после происшествия они начали проводить допросы соседей и родных. Также они стали выяснять, где находились остальные родственники в момент убийства. Необходимо уточнить, что данное убийство произошло днем 24 декабря текущего года.Стало известно, что данное помещение снимала семья, приехавшая в Москву из Киргизии. Правоохранительные органы подозревают в убийстве родственника 12-летней девочки. Через сутки после инцидента мужчина был задержан во время попытки выехать из РФ. На данный момент над ним проводят процессуальные действия.Напомним, в начале текущего месяца в Нижегородской области были задержаны молодые люди, которых подозревают в убийстве двоих людей. Подозреваемыми стали 21-летние студенты. Эти молодые люди убили маму и отчима одного из них. В СК рассказали, что студенты проникли в баню, где в этот момент была пара, и нанесли ножовые ранения. Для скрытия следов преступления, они подожгли тела, после скрылись с места происшествия, но правоохранительным органам удалось найти их. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163399-news.html