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Девочку убили на глазах родных: семья пыталась выдать жестокую расправу за суицид

Девочку убили на глазах родных: семья пыталась выдать жестокую расправу за суицид


Шокирующая история произошла в столице России. Так, в столичной квартире произошло ужасное убийство 12-летней девочки, совершенное на глазах родственников. Об этом передает издание «Газета.ru».

Данный инцидент произошел утром 24 декабря. Девочку лишили жизни фактически на глазах бабушки и маленького двоюродного брата. Под подозрение правоохранительных органов попал родственник жертвы. На теле малолетней обнаружили ножевые ранения и многочисленные травмы, ее нашли в ванной комнате в квартире по улице Ферганской, где она проживала вместе со своей семьей. В СК сообщают, что 12-летнему ребенку нанесли как минимум пять ударов с помощью ножа. Отмечается, что правоохранительными органами не было обнаружено следов взлома квартиры. Предполагается, что дверь жилья девочка могла открыть знакомому человеку или у убийцы были ключи.

Интересным моментом является тот факт, что семья сначала утверждала, что девочка совершила самоубийство. Данные показания давала мама убитой, но позже она стала говорить о другой версии. По ее мнению, дочь мог лишить жизни бывший муж ее родной сестры. Она добавила, что мужчина постоянно угрожал всей семье. Соседи утверждают, что именно мама нашла тело своей малолетней дочери. Сообщается, что преступника задержали в момент попытки выехать из страны. Сейчас следственный комитет проводит ряд экспертиз.


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