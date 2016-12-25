Катастрофа Ту-154 в Черном море: последние новости о расследовании крушения самолета

Сегодня, 25 декабря, примерно в 05:40 по московскому времени с экранов радаров неожиданно пропал военный самолет Ту-154, на борту которого находились 93 человека. Вскоре выяснилось, что на его борту в основном находились военные артисты из числа ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты. Все они направлялись в Сирию.На данный момент известно, что воздушное судно разбилось через 20 минут после вылета из Сочи, куда Ту-154 приземлился для дозаправки. Самолет даже не успел набрать высоту, как рухнул в акваторию Черного моря. Что случилось - пока загадка. Следователи выдвигают две приоритетные версии: ошибка пилотирования и критическая техническая неисправность.Вместе с этим исключать версию теракта нельзя, потому что то, что случилось с этим самолетом, явственно свидетельствуют о том, что произошло нечто неординарное. Специалисты в этом контексте дают понять, что так быстро, как это случилось при падении Ту-154, техника не отказывает. В пользу версии о том, что самолет был исправен указывает еще и тот момент, что от сочинского аэропорта самолета отделялись считанные сотни метров, поэтому при возникновении неполадок пилоты наверняка начали бы разворачиваться обратно и подали бы сигнал о бедствии. Но ничего этого не было.В настоящее время следователи рассматривают и террористический акт в качестве возможной версии трагедии. Сотрудники ФСБ, в частности, проверяют всех лиц, которые имели доступ к самолету не только в Сочи, но и в пункте первоначального вылета - подмосковном аэродроме Чкаловский.Помимо этого, следователи взяли образцы топлива, которым был заправлен разбившийся самолет, на анализ, потому что не исключается, что именно его некачественный состав сыграл роль в катастрофе.Министерство обороны открыло "горячую линию" после трагедии с самолетом Ту-154. По телефону 8-800-100-18-86 родственники погибших могут получить всю актуальную информацию.Осведомленные источники из Министерства обороны России объяснили, что информация о полном списке пассажиров может быть скрыта по той причине, что на борту разбившегося самолета могли находиться высокопоставленные военные.Диспетчеры, которые вели самолет сразу же после взлета из Сочи, уточнили, что экипаж воздушного судна перестал выходить на связь уже через семь минут после отрыва от земли. Уточняется, что Ту-154 не успел набрать высоту, рухнув в Черное море. Ранее поступали данные о том, что экипаж лайнера перестал отвечать на сигналы с земли через две минуты после взлета.Информация о том, была ли на злополучном лайнере известный общественный деятель Елизавета Глинка, которая больше известна в качестве Доктора Лиза, начала разниться с момента катастрофы. Сначала сообщалось, что она была на борту Ту-154, а затем источники утверждали, что глава фонда "Справедливая помощь" прекратила полет в Сочи, куда лайнер приземлился для дозаправки.Теперь же выясняется, что на самом деле Глинка была на борту, потому что направлялась в Сирию, чтобы передать одному из госпиталей медикаменты. Сведения о гибели Доктора Лизы подтвердил ее супруг Глеб.В интернете появилась запись предполагаемых переговоров между экипажем разбившегося самолета и авиадиспетчерами. На записи можно услышать, что с земли диспетчер спокойным и ровным голосом передает пилотам сведения о погоде и другие данные, необходимые для вылета. Однако в конце записи диспетчеры пытаются связаться с экипажем лайнера, но ответа так и не получают.Синоптики объяснили, что погодные условия в зоне вылета оценивались в качестве простых для пилотирования. В частности, имелась хорошая видимость при слабом ветре, скорость которого не превышала пяти метров в секунду.Один из представителей экстренных служб проинформировал, что у пассажиров рухнувшего в Черное моря самолета Ту-154 не было шансов на спасение. "У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было. Лайнер разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Экипаж сигналов бедствия не подавал", - поведал эксперт, не уточнив какие-либо другие детали трагедии.Несколько минут назад спасатели уточнили, что продолжают находить личные вещи и чемоданы пассажиров самолета, который разбился сегодня утром. Также были обнаружены тела нескольких человек, находившихся на борту.Сразу же после произошедшей сегодня авиационной катастрофы с самолетом Ту-154 политики и ответственные лица объявили о словах соболезнования родственникам погибших, заметив, что всем родным будет оказана материальная помощь. Теперь же стали известные детали этой адресной поддержки.Как рассказал представитель компании "Согаз", каждой семье военнослужащих, погибших при крушении лайнера Ту-154, в общей сложности будет выплачено более 5,8 миллионов рублей. В ближайшее время данные по этому поводу будут уточнены.Тем временем, судя по информации из социальных сетей, в основном погибшими стали молодые представители ансамбля песни и пляски имени Александрова.

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