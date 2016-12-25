Самолет Ту-154 упал у побережья Сочи: на борту могла находиться Доктор Лиза

Сегодня утром в 5:40 пропал лайнер Ту-154, который следовал в Сирию. На борту находились военнослужащие, журналисты и музыканты из ансамбля им.Александрова. Комиссия Министерства обороны уже вылетела на место происшествия. Эту новость передает издание «РЕН ТВ».«Комиссия Министерства обороны уже направилась в Сочи, руководит ею российский замминистр обороны генерал Павел Попов», — говорит Игорь Конашенков, занимающий должность генерал-майора.Он также рассказал, что около сочинского побережья были найдены фрагменты самолета. Стало известно об обнаружении нескольких тел возле зоны происшествия. Еще одной находкой стали документы сотрудников «Первого канала». Необходимо отметить, что сразу после новости о крушении, об инциденте доложили главе государства.Сообщается, что в самолете могла лететь Доктор Лиза. На данный момент официальных подтверждений данной новости не поступало. Напомним, Елизавета Глинка является руководителем «Справедливая помощь». Она была первой, кто выступал за создание гуманитарной миссии для доставки лекарств в Сирию. Исходя из данных российского Министерства обороны, в Сирию летели 92 человека.

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