Авария в Воротынском районе: погибли два человека

В пятницу в Нижегородской области, а именно в Воротынском районе произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли люди. Об этом рассказывает издание «Комсомольская правда».Инцидент произошел поздно вечером около 22:00. Так, на трассе столкнулись три грузовика и иномарка. Причины крупного ДТП на сегодняшний день уточняются. Приехав на место происшествия, скорая помощь констатировала смерть 30-летнего водителя и 33-летнего пассажира легкового автомобиля «Хендая». Также двое участников ДТП получили серьезные травмы, они находились в машине «ГАЗель».Напомним, пару дней ранее в Нижегородской области произошло массовое ДТП. Этот инцидент состоялся в районе Дзержинска, рано утром, точнее в 9 часов. Так, 31-летний водитель, который ехал на «МАЗ» не смог справиться с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с тремя автомобилями. Участвовали в аварии машины «Киа», «Ниссан», «Нива». Необходимо отметить, что виновник аварии имеет водительский стаж 13 лет. В результате ужасного ДТП погибла пассажирка «Нивы», которой было 50 лет. Прибывшая скорая помощь заявила, что от полученных травм женщина скончалась на месте. Также два человека были госпитализированы с различными травмами.

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