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Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря: у людей не было шансов выжить

Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря: у людей не было шансов выжить
Сегодня произошло крушение Ту-154, принадлежащего Минобороне России. Самолет, летевший в Сирию, упал в акватории Черного моря, на его борту находился 91 человек. Сообщается, что у людей не было шансов выжить. Об этом передает сайт «Интерфакс».

Источник из экстренных служб заявил, что Ту-154 потерпел крушение у побережья Сочи, лайнер не смог набрать высоту. Что касается сигналов бедствия, экипаж не подавал. Стало известно, что на борту помимо военнослужащих находились музыканты ансамбля им.Александрова, а также журналисты. Артисты летели поздравить с новогодними праздниками ВКС РФ, которые находятся на сирийской базе «Хмеймим».

Лайнер рано утром вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский, после необходимо было совершить дозаправку в Сочи, но через 20 минут он пропал с радаров диспетчеров. Силовые структуры региона заявили о найденных фрагментах самолета, стойки шасси и масляного пятна в 6 км от берега. Данные находки были обнаружены после обследования акватории гос.инспекцией по маломерным судам. Еще одни фрагменты корпуса нашли в 1,5 км от побережья Сочи. Тела людей пока не обнаружили. Спасатели предполагают, что к версиям падения можно отнести техническую неисправность и ошибку пилотирования. Версия о теракте не рассматривается. Необходимо уточнить, что данный самолет был введен в эксплуатацию в 1983 году.


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