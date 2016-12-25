Самолет упал сегодня: Ту-154 с военными музыкантами разбился после вылета из Сочи

Самолет Ту-154, который вылетел из Сочи в Сирию, разбился в горах Краснодарского края. На его борту находился 91 человек, а именно: восемь членов экипажа и 83 пассажира.На борту лайнера находились журналисты и сотрудники песенного военного ансамбля имени Александрова. Они направлялись в сирийскую провинцию Латакия для того, чтобы дать новогодний концерт российским военнослужащим. Уже известно, что в Сочи разбившийся лайнер находился на дозаправке. Отсюда он вылетел в пункт назначения в 05:40, но уже через двадцать минут перестал отзываться на сигналы с земли, одновременно пропав с экранов радаров. Изначально же воздушное судно вылетело с подмосковного аэродрома Чкаловский.В данный момент еще не найдены доказательства того, что самолет действительно рухнул в горах Краснодарского края. Организованы поисково-спасательные работы, для чего привлечены вертолеты Ми-8 и в готовности находятся Ка-32. Уточняется, что к поискам воздушного судна привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.Уточняется, что самолет пропал с радаров вскоре после взлета - в 7-10 км от аэропорта над акваторией Черного моря.Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин в оперативном порядке получает всю актуальную информацию об этом происшествии. Сотрудники Минобороны во главе с Сергеем Шойгу продолжают мониторить ситуацию.Вероятнее всего, самолет с военными музыкантами и репортерами разбился в горах Краснодарского края. Именно туда направились первые спасательные расчеты.Всего на борту потерпевшего, судя по всему, крушения самолета Ту-154 находился 91 человек, в том числе 83 пассажира и восемь членов экипажа. Среди пассажиров были музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС РФ с новогодними праздниками на авиабазе Хмеймим. Также этим рейсом летели девять журналистов, представлявших "Первый канал" и телеканал "Звезда".В настоящее время в качестве возможных причин крушения военного самолета называются ошибка пилотирования, либо техническая неисправность самолета.

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