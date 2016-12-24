Берлинский террорист Анис Амри найден и ликвидирован в Милане, полиция Италии обнаружила шахида случайно. Министр внутренних дел страны подтвердил официально, что водитель фуры не вышел живым из перестрелки. Тунисец, согласно данным «Радио Свободы», занервничал, когда у него стражи порядка спросили документы, а поняв, что его узнали и раскрыли, открыл огонь. В результате перестрелки пострадал полицейский.Власти Германии не смогли объяснить, как человек, давивший фурой посетителей на рождественской ярмарке, сумел покинуть страну, сесть на поезд и пересечь Францию. В результате действий беженца из Туниса ранены 48 человек, погибли – 12, Аниса Амри по данным СМИ объявили в международный розыск, но он свободно передвигался по стране и по Европе. Ангела Меркель на пресс-конференции словно расписалась в толерантности и всепрощении – упустить террориста, дать ему купить билет на поезд и не признавать в убитом в Милане нарушителе Аниса Амри. Отпечатки пальцев ликвидированного в Италии и данные тунисца при этом совпали.Газета eadaily.com, освещающая проблемы Евразии, располагает видео, которое дает понять – Анис Амри является членом ИГИЛ. Под видом беженцев в Германию часто попадают террористы мусульманских стран, в этом главная беда режима Меркель. ИГИЛ, запрещенный в России и мире, имеет свой информационный орган, Amaq, там то и дело появляются заявление бандитов, обращения к лидерам стран, их наглая бравада. ДАИШ взял ответственность за теракт в Берлине.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/163181-news.html