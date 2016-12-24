Скинхеды убили девушку: приятели засунули тело жертвы в коллектор

Скинхеды, убившие в Москве молодую девушку, сегодня были задержаны, как пишет издание «Лайф». «Бритоголовые» во главе с неким «Колючкой» спрятали потерпевшую в коллектор, чтобы ее тело не сразу нашли. Девушку убили не около труб, а в другом месте, и до места, где обнаружили тело, ее волокли. Следствие это поняло по следам волочения на снегу. Мотивом могла стать национальность погибшей.«Хроники мировых событий» уточняют: погибшая была чернокожей африканкой, за что была зверски изнасилована тремя скинхедами и убита. На теле потерпевшей медики насчитали 27 ножевых ранений. Видимо, не соответствовала девушка понятию «Россия для русских». Хроника.инфо сообщает: если бы не камеры видеонаблюдения, на которых были зафиксированы африканка и ее убийцы, никто не нашел бы троих скинхэдов. Тело другого «иноземца», китайца, было обнаружено на днях в ТЦ «Москва» — его скинхеды забили ногами в тяжелых берцах.«Российский диалог» прав, называя происходящее «обыкновенным фашизмом». До последнего африканка не верила, что друзья, с которыми она общалась, желают ей зла. На кадрах четко видно: заходят трое в подъезд без девушки, а выходят уже с девчонкой. Она знала своих убийц, пошла с ними погулять не чувствуя подвоха и не зная о страшном и ущербном мировоззрении приятелей. Правоохранители отмечают, что в наше время не то что за национальность – за «невежливость» могут убить, за то, что кто-то с кем-то не поздоровался.

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