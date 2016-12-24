Оксана Севастиди: женщину осудили на 7 лет за две безобидные СМС о военной технике

Оксану Севастиди из Сочи в декабре этого года осудили на 7 лет тюрьмы за две безобидные СМСки о военной технике, — пишет «Московский Комсомолец». Женщину, не интересовавшуюся политикой и не имеющую к конфликту РФ и Грузии отношения, судили за «измену родине и шпионаж». В далеком 2008-ом году, когда танки шли в Абхазию через Сочи, Оксана имела неосторожность написать другу об этом. Она не уточняла сколько их идет, насколько велик состав, не прилагала фотографии. «Не написала» она на 275-ую и 7 лет колонии общего режима.«Аукнулась» сочинке эта переписка спустя долгих шесть лет, в начале 2015 года. Как выяснилось, приятель, которому она написала вскользь о танках, работал в спецслужбах. Адвокат Севастиди Иван Павлов убежден, что его клиентка просто «попала под раздачу», и «грузинская шпионка» из нее никакая. Очевидно, обрабатывали ее знакомого грузина из спецслужб страны, в процессе всплыла их переписка. Осужденная намерена подать в суд апелляцию, а ее старенькая мама плачет и рассказывает журналистам о безобидности ее СМСок. Адресата сообщений Оксана видела два раза в жизни, потому откровенничать с ним особо не могла. Да и о значении танков в Сочи тоже знать не могла – политика не была ее темой ни в родном Сухуми, ни в Сочи.Мать рассказала «Московскому Комсомольцу», что ее дочь вела образ жизни самой обыкновенной российской женщины – торговала хлебом, ждала мужа-таксиста с работы, в Интернете только в игры играла. Виновника скандала со шпионажем, Тимура Бускадзе, ее дочь знала шапочно – работала раньше вместе с его родителями. И ей не было резона в 2008 году пересчитывать танки, которые стояли в Сочи. «Шпионка» даже не знает, где в Сочи расположена военная часть. Отбывая наказание в Ивановской области, Севастиди пытается добиться справедливости через правозащитников.

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