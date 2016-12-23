Пожар на радиозаводе в Барнауле: ЧП обошлось без жертв

Сегодня рано утром в Барнауле произошел пожар на радиозаводе, возгорание тушили более 100 человек и 37 единиц техники. По причине пожара образовались пробки на проспекте Ленина. Данную информацию сообщает издание «Комсомольская правда».Площадь пожара охватила тысячу квадратных метров. Через 7 часов возгорание удалось потушить. Сообщается, что здание, где расположен завод, было построено 73 года назад, имеет сложную планировку и много горючего материала внутри. Огонь очень быстро распространился по деревянным покрытиям, вентиляционным каналам. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Алтайского края. Чтобы ликвидировать данное крупное возгорание, понадобился большой объем воды. Для этого сотрудниками МЧС было принято решение проложить 4 магистральные линии и задействовать пожарный поезд. На месте происшествия находилась полиция, скорая помощь и ГИБДД.Сейчас эксперты «Роспотребнадзора» проводят оценку уровня загрязнения воздуха от инцидента. К счастью, ЧП обошлось без жертв, так как людей удалось вовремя эвакуировать. Для удобства проезда машин пожарных бригад, были перекрыта улица Аносова и проспект Калинина. Водителей автомобилей просили уступать дорогу пожарникам и скорой помощи, работающим на месте происшествия.

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