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Караулова Варвара последние новости: несостоявшаяся исламистка не может рассчитывать на УДО

Караулова Варвара последние новости: несостоявшаяся исламистка не может рассчитывать на УДО


Несостоявшаяся исламистка Варвара Караулова не может рассчитывать на УДО, как сообщает читателям «Комсомольская правда». Московский окружной суд приговорил ее к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Статья, по которой судили Варвару Караулову (Александру Иванову), не предполагает выхода из тюрьмы по УДО: «Попытка участия в террористической организации» — серьезное правонарушение.

Адвокат Карауловой Илья Новиков замахнулся на оправдательный приговор, но за подобного рода деятельность государственное обвинение просило 5 лет тюрьмы и почти добилось своего. Правозащитник знал, что если клиентку посадят, то условно-досрочного освобождения ее статья не предполагает. Приговор можно только обжаловать, подать за 10 дней апелляцию, чем Новиков и собирается заниматься. Напомним, против Варвары было выдвинуто серьезное обвинение: в прошлом году она вслед за своим «виртуальным любимым» в числе 13 россиян пыталась примкнуть к организации ИГИЛ. В лице «любви по Скайпу» девушка встретила вербовщика в запрещенную организацию.

Караулова Варвара последние новости: несостоявшаяся исламистка не может рассчитывать на УДО


Сама девушка с приговором не согласна, виновной себя не считает и террористкой – тоже, она заявила, что процесс над нею «показательный», а Россия «карающая держава». Родители «девушки, живущей в Сети» давно в разводе, но ради Варвары в зале суда они сплотились и заявляли дочери, что очень ее любят и будут обжаловать приговор. Сама же девушка назвала случившееся «бунтом», но в студенческие годы уже не бунтуют против «мира взрослых» — 19 лет вполне сознательный возраст.


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