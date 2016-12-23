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Видео сожжения двух турецких солдат выложила запрещенная организация ИГИЛ

Видео сожжения двух турецких солдат выложила запрещенная организация ИГИЛ


Запрещенная в России организация ИГИЛ выложила в Интернет видео с сожжением двух турецких солдат. Турецкие власти заблокировали видео, зная, что банда ИГИЛ любит хвастаться перед всем миром своими «подвигами» и снимать их на мобильный телефон. 19 минут издевательств, пыток, побоев и последующего сожжения запечатлели кадры. На них видно, что из клетки парней выводят как собак – на четвереньках.

«Комсомольская правда» сообщает: парни попали в плен в провинции Алеппо под Эль-Бабом три недели назад. Казнили их уже на следующий день, а в бою убили 16 других солдат турецкой армии, 31 человек получил ранения во время атаки под Эль-Бабом. 24 августа этого года Турция начала свою антитеррористическую операцию «Щит Ефрата», и террористы хотят, чтобы Р. Т. Эрдоган очень пожалел об этом. Турки вместе с оппозицией взяли город Джараблус, и казнь турецких военнослужащих – своего рода месть. Канал для военнослужащих «Звезда» уточняет: один из солдат был захвачен в ноябре этого года, а о втором ничего не было слышно около года – пропал после стычки с контрабандистами.



«Интерфакс» пишет: ИГ старается максимально распространить видео по соцсетям, а турецкие власти блокирует доступ к сайтам. На видео звучат экстремистские призывы и критика в адрес режима Эрдогана. Однако YouTube не позволил бы себя блокировать, а «Твиттер» не комментирует ситуацию с видео.


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