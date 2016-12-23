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Пьяный пенсионер на «Москвиче» сбил ребенка и его отца в Нижнем Новгороде

Пьяный пенсионер на «Москвиче» сбил ребенка и его отца в Нижнем Новгороде


Нижегородское издание «Время» информирует: житель области, пенсионер, выпил и в таком виде сел за руль своего «Москвича». Это закончилось ДТП – в Павловском районе области нарушитель сбил трехлетнего мальчика и его отца. С ребенком все хорошо, а его отцу оказали медицинскую помощь. Мужчина думал, что водительский стаж 43 года может спасти пешеходов от его пьяного вождения.

От выпившего человека за рулем любой стаж не спасет, в ГИБДД уже объяснили это преступнику. Мужчина, правда, тоже в этой ситуации был неправ – переходил улицу вне зоны видимости полос пешеходной дорожки. Видимо, с детства приучал сына, что улицу можно перебежать и не по «зебре», а такого делать нельзя. Опасно с ранних лет приучать к этому детей. На днях, 20 декабря, вне зоны видимости пешеходного перехода пожилая дама переводила через улицу маленькую девочку. Закончилось тем, что на ул. Минеева их вовремя не заметил парень с десятилетним стажем водителя и наехал на бабушку и ее девочку. Бабулю отправили в больницу со сломанной ногой, девочке помогли на месте. По факту обоих дел ведется следствие, хотя полностью невиновных нет.

Пьяный пенсионер на «Москвиче» сбил ребенка и его отца в Нижнем Новгороде


Действительно громкое дело о сбитом ребенке гремело в Иркутске в конце ноября. О нем писали все СМИ, включая компетентный во многих вопросах «Росбалт». В Черемхово был сбит двухлетний ребенок, а водитель скрылся с места преступления. Ребенок не был даже госпитализирован, но сам факт вызвал волну возмущения. Владелец «Peugeot 308» напился и сел за руль. Предположительно, преступником является директор ФОМСа, то есть чиновник, на которого нет ни суда, ни закона. Видео показывает: мать учила ребенка переходить улицу не по «зебре», там, где нет видимых машин. Это опасно – мало ли какой пьяный выскочит.


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