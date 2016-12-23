Отравление "Боярышником" в Иркутске, новости сегодня: сколько погибших

Ситуация с массовым отравлением настойкой для ванн "Боярышник" в Иркутске день ото дня ухудшается. В первую очередь это происходит из-за роста числа тех, кто стал жертвой этого опасного зелья, употребив его внутрь.Согласно самым последним данным, жертвами употребления некачественного "Боярышника", в составе которого вместо этилового спирта был металон, стали 74 человека. Общее число пострадавшим составляет 122 человека. Эти данные свидетельствуют о том, что каждый день растет не только число погибших, но еще и пострадавших. Не исключено, что в розничной торговле остаются смертельно опасные настойки.Почти полмиллиона пузырьков спиртосодержащей продукции изъято в Челябинске и Магнитогорске после смертельных отравлений «Боярышником» в Иркутске, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. Проверки торговых точек провели сотрудники подразделений экономической безопасности УМВД двух крупнейших городов Южного Урала.Тем временем, сотрудники полиции обнаружили в Иркутской области сразу два подпольных цеха по производству контрафактной спиртосодержащей продукции. Один из них находился в садоводческом товариществе в Ленинском районе Иркутска, а второй - на территории бывшего молокозавода в городе Шелехов. В цехах стражи порядка обнаружили большое количество готовой продукции в виде "Боярышника".По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело. Задержанными на сегодняшний день являются семь человек. Расследование продолжается. В Иркутской области после случившегося действует режим чрезвычайной ситуации, а "Боярышник" в спешном порядке изымают из продажи по всей стране.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162809-news.html