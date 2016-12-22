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Взрыв в метро сегодня: что случилось на "Коломенской", фото и видео с места происшествия

Взрыв в метро сегодня: что случилось на "Коломенской", фото и видео с места происшествия
Ранним утром в четверг, 22 декабря, в южном вестибюле станции столичного метрополитена "Коломенская" прогремел взрыв. Первые предположения о теракте вскоре были опровергнуты сотрудниками МЧС, которые указали на взрыв газового баллона. Происшествие случилось в момент проведения ремонтных работ. Вскоре стали выясняться детальные подробности.

Взрыв был достаточно сильным. Такой вывод можно сделать не только по видеозаписям очевидцев, но еще и по количеству разрушений. За считанные секунды огненной волной выбило стекла и рамки вестибюля станции. Более того, огненные языки доставали даже до проезжей части.

Очевидцы сообщили подробности происшествия. По словам прохожих, у них на глазах разлетались стекла вестибюля и куски бетонной стены. Люди видели окровавленного обгоревшего человека, который лежал возле машины. Прохожие вспоминают, что ощущали полную растерянность и не понимали, куда бежать.

Взрыв был такой мощности, что языки пламени достали до проезжей части. О своих впечатлениях рассказал один из автолюбителей, проезжавших мимо станции в тот момент. "До сих пор нахожусь в шоке, трясет немного", - поведал мужчина.

"Возле машины лежал человек - сварщик, весь в крови, он обгорел. Сначала он не подавал признаков жизни, но после мы увидели, что он жив", - рассказал другой очевидец. Всего, согласно последним данным, пострадали восемь человек - четверо рабочих и четверо прохожих. Последней за помощью к медикам обратилась 48-летняя женщина. Ее откинуло взрывной волной, она упала и ударилась головой. Врачи диагностировали у пострадавшей гематому лобной области.

Почему взрыв газового баллона привел к такому мощному взрыву, объяснил бывший директор НИИ Министерства обороны России, эксперт по взрывотехнике генерал-майор Виктор Поплавский. "Это баллон, который используют строители, он больше обычного раза в три", - заметил он.

"Когда ставятся такие баллоны, их ограждают, исключается возможность попадания искры. Там проходили и сварочные работы. Правила техники безопасности были нарушены", - уточнил эксперт.

В район ЧП прибыло множество машин скорой помощи, пожарных и полиции. По сообщениям администрации московского метрополитена, южный вестибюль метро закрыт. Движение же поездов продолжалось в штатном режиме, без задержек и сбоев.

В результате происшествия пострадали шесть человек, двое из которых были госпитализированы в медицинские учреждения Москвы.

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