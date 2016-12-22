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Взрыв в метро могли спровоцировать рабочие станции «Коломенской»

Взрыв в метро могли спровоцировать рабочие станции «Коломенской»


Издание «Царьград» сообщает: во взрыве, который прогремел сегодня в Москве на станции «Коломенская», могут оказаться виноваты рабочие. Пока СК РФ открыто никого не обвиняет, но газовый баллон разгерметизировался именно в подсобке метрополитена.  Виноваты работники в том что случилось, приложили ли они руку – выясняется.

Вестибюль станции сейчас ремонтируют, используя в процессе бытовой газ – без него невозможны сварочные работы. Фирму, которая наняла рабочих, уже отстранили до выяснения от работы. Однако вестибюль пока работает в штатном режиме, поскольку переход, который пострадал, никак не связан с туннелем. Один пострадавший от хлопка все-таки есть, на движение по Замоскворецкой линии инцидент не повлияет. Спасатели МЧС уточнили – взорвался газовый баллон, двое пострадали от ожогов, один человек – в реанимации. Ведется следствие.



РБК сообщает – количество жертв газового баллона растет, их уже 6-7 человек, а на месте работает прокуратура. Воспламенение локализировано, метро работает без перебоев, участники ЧП опрашиваются. Сжег пожар немного – 5 кв. метров, но ремонт в связи с этим затянется. Пострадал, по последним данным, больше всего рабочий, который работал непосредственно с газом. Видео тоже указывает, что очаг возгорания находился где-то в подсобном помещении.108.162.219.160


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