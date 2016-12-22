Развращение девочки в Нижнем Новгороде: престарелого ловеласа обвиняют в насилии

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В Нижнем Новгороде престарелого ловеласа обвиняют в насилии над малолетней дочерью знакомой, — пишет «Kremlin Press». В 59 лет мужчина решил, что для него еще не поздно нравиться юным девочкам и потому домогался дочери приятельницы в ее доме. Издание, ссылаясь на СК РФ по Нижегородской области, сообщает, что девочка поведала о насилии матери, достаточно ей доверяя.Во время допроса старый извращенец заявил, что просто «играл» с детьми подруги, детям это нравилось. Возраст девочки следователи не уточняют в интересах девочки, но стал известно, что она – ученица младших классов, ей не может быть больше 11 лет. Как сообщают компетентные органы, матери хватило мудрости признать вину взрослого, а не обвинять ребенка в том, что она все сама выдумала. То, что педофил называл «уроками симпатии», попадает под статью 132 УК РФ, которая касается всех действий сексуального характера помимо полового контакта, недопустимых для лиц до 14 лет. Мать написала в органы, ограждая от педофила свою дочь и других маленьких девочек.Не меньшее зло сотворил другой нижегородец буквально в начале месяца. Газета «АиФ» в Нижнем Новгороде пишет, что 25-илетнего извращенца потянуло на сестру. Это тот случай, когда даже неважно, сколько лет бедняжке, но девочке не было даже 14 лет. Со слов СК по городу и области, измываться над сестрой парень начал в ноябре, спустя месяц это всплыло на поверхность. Сынка сдала органам мать, заподозрив, что ее дочь стала странно себя вести. К счастью, мама поверила девочке, а не насильнику.

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