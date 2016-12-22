Взрыв в метро станции "Коломенская" сегодня, 22 декабря, видео: сколько пострадало, последняя информация, новости

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22 декабря утром в Москве в переходе станции метрополитена "Коломенская" прогремел достаточно сильный взрыв. Сразу же стали выдвигаться версии о возможном теракте, но затем выяснилось, что речь идет о взрыве газового баллона.Согласно последним актуальным сведениям, при взрыве газа пострадавшими стали шесть человек, двое из которых были госпитализированы с места происшествия, сообщили в столичных экстренных службах. "Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро "Коломенская" на проспекте Андропова. В результате произошедшего пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии", - подчеркнули специалисты.Вскоре в интернете появилось несколько видеозаписей, на которых запечатлен момент взрыва. Многие съемки велись с помощью видеорегистраторов, установленных в проезжавших мимо места инцидента автомобилях.Взрыв прогремел в тот момент, когда в переходе проводились ремонтные работы. Вскоре возник пожар, который спасателям удалось ликвидировать за считанные минуты. Отмечается, что столичная подземка работает без перебоев, а закрытым оказался лишь южный вестибюль станции "Коломенская".

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