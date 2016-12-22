Взрыв в метро станции "Коломенская" сегодня, 22 декабря, видео: сколько пострадало, последняя информация, новости

22 декабря утром в Москве в переходе станции метрополитена "Коломенская" прогремел достаточно сильный взрыв. Сразу же стали выдвигаться версии о возможном теракте, но затем выяснилось, что речь идет о взрыве газового баллона.
Согласно последним актуальным сведениям, при взрыве газа пострадавшими стали шесть человек, двое из которых были госпитализированы с места происшествия, сообщили в столичных экстренных службах. "Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро "Коломенская" на проспекте Андропова. В результате произошедшего пострадали два человека, один из них в тяжелом состоянии", - подчеркнули специалисты.
Вскоре в интернете появилось несколько видеозаписей, на которых запечатлен момент взрыва. Многие съемки велись с помощью видеорегистраторов, установленных в проезжавших мимо места инцидента автомобилях.
Взрыв прогремел в тот момент, когда в переходе проводились ремонтные работы. Вскоре возник пожар, который спасателям удалось ликвидировать за считанные минуты. Отмечается, что столичная подземка работает без перебоев, а закрытым оказался лишь южный вестибюль станции "Коломенская".
Видео с места взрыва на станции метро "Коломенская"
108.162.219.160
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162633-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.