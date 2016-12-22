Авторизация
 
  • 15:03 – Зважені та щасливі 6 сезон 17 выпуск (22.12.2016) СТБ смотреть онлайн 
  • 15:03 – Киев днем и ночью 2 сезон 59 серия 22/12/2016 сериал смотреть онлайн 
  • 15:03 – На ночь глядя Андрей Кравчук 22.12.2016 смотреть онлайн 
  • 15:03 – Отель Элеон 18 серия 26.12.2016 смотреть онлайн 


Отравление "Боярышником" в Иркутске, последние новости о жертвах: погибшими стали уже 63 человека

Отравление "Боярышником" в Иркутске, последние новости о жертвах: погибшими стали уже 63 человека
Согласно последним данным из Иркутска, жертвами отравления настойкой "Боярышника" стали уже 63 человека. Все они употребляли внутрь опасное зелье, после чего у них в массовом порядке стали отказывать внутренние органы.

Тем временем, вскрываются новые подробности происшествия. Часть отравившихся «боярышником» умерли из-за неизвестного яда. Об этом рассказали в медицинских кругах региона.

Отмечается, что часть попавших в лечебные учреждения жителей Иркутской области умерли из-за отравления не метанолом, а другим веществом. Согласно заявлению врачей, часть из 37 летальных исходов, зарегистрированных на данный момент в больницах (остальные умерли вне стационаров), произошла от отравления не метанолом, а другим - неизвестным ядом.

Напомним, в Свердловском округе Иркутска в районе Академгородка выявлена точка продажи спиртосодержащей жидкости "Боярышник", изъято 30 бутылок. Продолжается работа по обходу неблагополучных семей силами сотрудников опорных пунктов, активистами ТОС и работников управляющих компаний. Специалисты КДН проверяют стоящие на учете семьи. На горячую линию городской администрации поступило 46 звонков от жителей о продаже спиртосодержащей продукции. Все сигналы отработаны совместно с полицией.

Можно констатировать, что в настойке "Боярышника" присутствует 70 процентов этилового спирта, что означает даже большую крепость, чем в стандартной водке. Стоимость подобной настойки в разы ниже водки, что и привлекает отдельные группы людей.108.162.219.160


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162568-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4177
+0.01%
72.4790
+0.41%
1.1405
+0.41%
0.2093
+0.48%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Расторгуев Николай ушел из жизни, дата смерти: куда исчез артист, жив или нет
  • 12:27
  • 1 560
  • 0
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 306
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 285
  • 0
Каким знакам зодиака повезет в 2017 году: прогноз Василисы Володиной
  • 10:42
  • 1 272
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 715
  • 0
Фото голой Ольги Бузовой в интернете: телеведущая отправляла Нагиеву интимные снимки
  • 13:56
  • 701
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 501
  • 0
Москвич насиловал жену и детей: в многодетной семье 10 лет царило сексуальное рабство
  • 16:14
  • 500
  • 0
Зважені та щасливі 6 сезон 17 выпуск (22.12.2016) СТБ смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Киев днем и ночью 2 сезон 59 серия 22/12/2016 сериал смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
На ночь глядя Андрей Кравчук 22.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Отель Элеон 18 серия 26.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Свежие новости о изменениях ежемесячной отчетности в ПФР в 2017 году
  • 15:01
  • 0
  • 0
Список погибших при отравлении
  • 14:56
  • 0
  • 0
Тарасов решил вернуть Ольгу Бузову: «замаливает грехи» цветами
  • 14:51
  • 0
  • 0
«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБР не стал одалживать «Татфондбанку» деньги
  • 14:47
  • 0
  • 0
Зважені та щасливі 6 сезон 17 выпуск (22.12.2016) СТБ смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Киев днем и ночью 2 сезон 59 серия 22/12/2016 сериал смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
На ночь глядя Андрей Кравчук 22.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Отель Элеон 18 серия 26.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:03
  • 0
  • 0
Свежие новости о изменениях ежемесячной отчетности в ПФР в 2017 году
  • 15:01
  • 0
  • 0
Список погибших при отравлении
  • 14:56
  • 0
  • 0
Тарасов решил вернуть Ольгу Бузову: «замаливает грехи» цветами
  • 14:51
  • 0
  • 0
«Татфондбанк» последние новости на сегодня: ЦБР не стал одалживать «Татфондбанку» деньги
  • 14:47
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров