Отравление "Боярышником" в Иркутске, последние новости о жертвах: погибшими стали уже 63 человека

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Согласно последним данным из Иркутска, жертвами отравления настойкой "Боярышника" стали уже 63 человека. Все они употребляли внутрь опасное зелье, после чего у них в массовом порядке стали отказывать внутренние органы.Тем временем, вскрываются новые подробности происшествия. Часть отравившихся «боярышником» умерли из-за неизвестного яда. Об этом рассказали в медицинских кругах региона.Отмечается, что часть попавших в лечебные учреждения жителей Иркутской области умерли из-за отравления не метанолом, а другим веществом. Согласно заявлению врачей, часть из 37 летальных исходов, зарегистрированных на данный момент в больницах (остальные умерли вне стационаров), произошла от отравления не метанолом, а другим - неизвестным ядом.Напомним, в Свердловском округе Иркутска в районе Академгородка выявлена точка продажи спиртосодержащей жидкости "Боярышник", изъято 30 бутылок. Продолжается работа по обходу неблагополучных семей силами сотрудников опорных пунктов, активистами ТОС и работников управляющих компаний. Специалисты КДН проверяют стоящие на учете семьи. На горячую линию городской администрации поступило 46 звонков от жителей о продаже спиртосодержащей продукции. Все сигналы отработаны совместно с полицией.Можно констатировать, что в настойке "Боярышника" присутствует 70 процентов этилового спирта, что означает даже большую крепость, чем в стандартной водке. Стоимость подобной настойки в разы ниже водки, что и привлекает отдельные группы людей.

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