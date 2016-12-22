Посла России убили в Турции, последние новости: как продвигается расследование

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Убийство российского посла Андрея Карлова в Турции оказалось шокирующим в виду того, что никто себе и представить не мог, что такое вообще может случиться во время публичного мероприятия, которое, казалось бы, должно тщательным образом охраняться.По данному резонансному событию высказались многие политики, в том числе и украинские. Они отличились своей грубостью и неадекватными оценками. В частности, депутат Верховной Рады Владимир Парасюк назвал убийцу российского посла в Турции "героем". "Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать - герой!", - написал Парасюк.К посту депутат прикрепил фотографию убийцы, кричащего что-то и держащего пистолет после того, как он выстрелил в российского дипломата. В комментариях к посту Парасюк заявил, что убийца Андрея Карлова - "герой для своего народа".Публикация вызвала бурную дискуссию в комментариях. Люди указали Парасюку на то, что для турецких граждан убийца посла никак не является "героем" - напротив, соцсети на турецком языке полны бранными словами и негативными комментариями в его адрес. Кроме того, пользователи напомнили депутату, что все европейские государства осудили теракт и что со стороны Парасюка это проявление экстремизма.Президент России Владимир Путин назвал убийство посла Андрея Карлова "подлым убийством" и провокацией, которая направлена на срыв добрых отношений между РФ и Турцией. Вместе с этим глава российского государства полагает, что кто-то попытался с помощью данного преступления предотвратить мирное урегулирование сирийского кризиса."Ответном на это может быть только одно - усилие борьбы с террором. И бандиты это на себе почувствуют", - пояснил лидер страны, не став уточнять, какие конкретно меры могут быть предприняты для оказания больше давления на боевиков.Тем временем, свою версию о причинах убийства посла озвучил советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который полагает, что смерть Карлова может быть связана с движением Футхуллаха Гюлена, который, в свою очередь, планировал в июле текущего года государственный переворот в Турции.Однако сам Гюлен осудил убийство российского посла, подчеркнув, что их организация не имеет отношения к убийству российского посла, а заявления представителей служб безопасности о возможной причастности организации "смехотворны".Что касается личности убийцы, то Мевлют Алтынташ родился в 1994 году в провинции Айдын. В 2014-м он окончил полицейскую школу в Измире и поступил на работу в спецназ в Анкаре - подразделение, участвующее в разгоне демонстраций. В момент убийства он был не при исполнении - но, по некоторым данным, использовал свой жетон, чтобы пройти с оружием на выставку, где выступал российский посол.

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