Метро "Выхино" сегодня, 21.12.2016, что случилось: погибший пассажир вызвал коллапс

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Пассажиры московского метрополитена продолжают интересоваться вопросом: что произошло на станции "Выхино". Причиной для этого послужили множественные заторы, что спровоцировало несколько версий.Вскоре ситуация прояснилась. Стало понятно, что речь идет о трагической гибели пожилого мужчина, который упал на рельсы и оказался зажат между двумя вагонами. Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что прибывшие по вызову представители "скорой помощи" были вынуждены констатировать смерть мужчины. В результате инцидента руководство метрополитена приняло решение о закрытии на вход и выход сразу трех станций Таганско-Краснопресненской линии.Помимо этого, в экстренном порядке были закрыты следующие станции столичной подземки: "Выхино", "Рязанский проспект" и "Кузьминки", а также было ограничено движение на участке от "Жулебино" до "Текстильщиков".Согласно последним уточняющим сведениям, в данный момент работа этого участка метро восстановлена в полном объеме. Вместе с этим очевидцы рассказывают, что на платформах Таганско-Краснопресненской линии наблюдается серьезная давка. Также на близлежащих улицах заметно большое скопление народа.

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