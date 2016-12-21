Пожар в Чистополе: в Татарстане горит Центральный Универмаг

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Центральный Универмаг горит в татарском Чистополе, как пишет «Комсомольская правда» по Республике Татарстан. Огонь уже добрался до второго этажа, есть жертвы, пусть даже не человеческие. Возгорание случилось вчера в 19.12, людей уже не было, но никто не вынес из огня животных из передвижного зоопарка «Зоо-Фобус». Продавцы из ЦУМа смогли спасти несколько питомцев омского зоопарка, выжили обезьянки, попугаи и рептилии, остальные сгорели.Версий у случившегося несколько, не исключается предумышленный поджог. Всю ночь пожарные машины тушили пожар, но локализировать огонь удалось в два часа ночи, а последний облив здания произвели в четыре утра. Помимо преступления против ЦУМа и его имущества рассматривают халатность и несоблюдения правил безопасности. Мог просто упасть окурок на легковоспламеняющуюся поверхность, могло «закоротить» что-то из электроприборов. Сейчас на месте пожара работают эксперты – производят замеры и берут пробы, изучают вещественные доказательства. Общая площади уничтоженного в пожаре здания – 3400 кв. м., из 60 животных передвижной зоовыставки погибли 46, сумма сгоревшего имущества пока не подсчитывалась.На данный момент найден очаг возгорания – ювелирная мастерская, это места не типично для источника возгорания, потому поджег очень вероятен. Пожарные Чистополя не справлялись, потому им прислали подмогу в виде пожарных машин из Нижнекамска и других населенных пунктов. Всего пожар тушили 95 человек на 32 единицах техники, а в конце рабочего дня экзотических зверей спасали сотрудники магазина «Ваш дом».

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