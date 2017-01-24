Авторизация
 
  • 17:22 – Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира 
  • 17:22 – Украинский депутат назвал русский язык «блудом» 
  • 17:19 – Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017) 
  • 17:19 – Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016) 


В России готовятся к «монетарному взрыву»

В России готовятся к «монетарному взрыву»

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев опасается того факта, что при существенном пополнении нацрезервов может случиться «монетарный взрыв» в стране. Об этом он заявил на круглом столе "Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост и инфляцию", передает Joinfo.ua.


"Если, конечно, привести график золотовалютных резервов к наличности, мы увидим ровно симметричную картину - когда для России достаточно высокая обеспеченность золотовалютными резервами к наличности, а для еврозоны и США она будет низкая. И этому есть вполне понятные исторические предпосылки...с девяностых годов, когда курс был управляемым, фиксируемым...чтобы справиться с той же инфляцией", - сказал он.


Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, Дмитриев добавил, что для регулятора является нормальной практикой иметь национальные активы на счете.


"Но это предполагает, что сейчас надо все золотовалютные резервы распродать и создать новый кредит. Я не очень представляю, как в современных условиях это возможно. Иначе, мы получим, если мы еще к резервам и несколько триллионов (рублей. - RNS) докупим ГЦБ (государственные ценные бумаги, номинированные в рублях. - RNS), это просто приведет к взрыву монетарному", - подвел итог Дмитриев.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174215-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4872
-0.02%
74.6848
+0.16%
1.1734
+0.46%
0.2115
+0.95%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 580
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 278
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 236
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 211
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 191
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 073
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 1 037
  • 0
В объектив камеры астронавтов шаттла «Индевор» попался НЛО
  • 21:55
  • 945
  • 0
Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира
  • 17:22
  • 0
  • 0
Украинский депутат назвал русский язык «блудом»
  • 17:22
  • 0
  • 0
Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Стосується кожного: пламя упреков (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Студия «Квартал 95» отправилась в путешествие вокруг света (фото)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы
  • 17:08
  • 0
  • 0
В России готовятся к «монетарному взрыву»
  • 17:08
  • 0
  • 0
Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира
  • 17:22
  • 0
  • 0
Украинский депутат назвал русский язык «блудом»
  • 17:22
  • 0
  • 0
Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Стосується кожного: пламя упреков (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Студия «Квартал 95» отправилась в путешествие вокруг света (фото)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы
  • 17:08
  • 0
  • 0
В России готовятся к «монетарному взрыву»
  • 17:08
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров