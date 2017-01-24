В России готовятся к «монетарному взрыву»

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев опасается того факта, что при существенном пополнении нацрезервов может случиться «монетарный взрыв» в стране. Об этом он заявил на круглом столе "Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост и инфляцию", передает Joinfo.ua.

"Если, конечно, привести график золотовалютных резервов к наличности, мы увидим ровно симметричную картину - когда для России достаточно высокая обеспеченность золотовалютными резервами к наличности, а для еврозоны и США она будет низкая. И этому есть вполне понятные исторические предпосылки...с девяностых годов, когда курс был управляемым, фиксируемым...чтобы справиться с той же инфляцией", - сказал он.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, Дмитриев добавил, что для регулятора является нормальной практикой иметь национальные активы на счете.

"Но это предполагает, что сейчас надо все золотовалютные резервы распродать и создать новый кредит. Я не очень представляю, как в современных условиях это возможно. Иначе, мы получим, если мы еще к резервам и несколько триллионов (рублей. - RNS) докупим ГЦБ (государственные ценные бумаги, номинированные в рублях. - RNS), это просто приведет к взрыву монетарному", - подвел итог Дмитриев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174215-news.html