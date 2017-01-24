Вы держитесь здесь: Россия может остаться без смартфонов

Американские компании не смогут поставлять в Россию смартфоны. Декабрьские санкции против ФСБ запрещают продажу электроники с функцией шифрования, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на 24 канал. В эту категорию входят смартфоны, планшеты и беспроводная компьютерная гарнитура.

"Поскольку ФСБ выполняет определенные административные функции, такие как рассмотрение и одобрение коммерческих шифровальных продуктов для импорта и распространения в России, эффект для определенных американских компаний и лиц, ведущих бизнес в России, может быть существенным", - говорится в заявлении юридической фирмы Baker McKenzie.

Напомним, сенаторы США готовят законопроект о запрете Трампу снимать санкции с России.

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