Вы держитесь здесь: Россия может остаться без смартфонов

Американские компании не смогут поставлять в Россию смартфоны. Декабрьские санкции против ФСБ запрещают продажу электроники с функцией шифрования, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на 24 канал. В эту категорию входят смартфоны, планшеты и беспроводная компьютерная гарнитура.
"Поскольку ФСБ выполняет определенные административные функции, такие как рассмотрение и одобрение коммерческих шифровальных продуктов для импорта и распространения в России, эффект для определенных американских компаний и лиц, ведущих бизнес в России, может быть существенным", - говорится в заявлении юридической фирмы Baker McKenzie.
Напомним, сенаторы США готовят законопроект о запрете Трампу снимать санкции с России.
Жми «Нравится» и получай самые лучшие советы, новости, рецепты и лайфхаки в Фейсбуке!