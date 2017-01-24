«Полный бак не для всех»: россиянам обещают резкое подорожание бензина

После сообщений из Магадана, где водители транспортных средств начали приобретать бензин АИ-95 по талонам из-за нехватки нефтепродуктов, не очень хорошие новости рассказали в Московской топливной ассоциации, передает Joinfo.ua со ссылкой на «Коммерсант».

В организации уведомили, что за последнюю неделю дизтопливо подорожало на 21 копейку – до 37,62 рубля за литр, бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал на шесть-семь копеек – до 35,82 рубля и 38,85 рубля соответственно. Эксперты, согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, в один голос заявляют, что цены на бензин продолжат расти.

Отмечается, что на розничную цену влияют объемы дорогого топлива, закупленного в декабре. Розничные цены на дизтопливо постепенно стабилизируются, а оптовые и вовсе снижаются.

Однако уже в феврале специалисты ожидают скачка цен на бензин. Рост цен может быть приурочен к началу полномасштабного ремонта на Московском НПЗ «Газпром нефти», либо уже к сезонному росту спроса в начале апреля.

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