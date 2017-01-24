Украина не самая богатая страна Европы, но денег на еду украинцы не экономят - исследование

Украина заняла вторую строчку в рейтинге самых бедных государств Европы. Впереди находится только Молдова, где минимальная зарплата составляет 105 долларов, что на 15 долларов меньше, чем в Украине, передает Joinfo.ua со ссылкой на MIGnews.

Согласно данным рейтинга, на питание украинцы тратят более трети минимального заработка (36%). Россияне на эти нужды выделяют 25% заработка. В то же время, европейцы тратят на еду всего 12% от ежемесячного оклада.

Что касается отдыха, согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, то украинцы не считают его приоритетным и выделяют из бюджета около 1,5% в месяц.

Зато на закупке одежды украинцы не экономят. В отличие от европейцев, на эту статью расходов наши сограждане выделяют больше всех – 5,7% доходов.

Напомним, согласно закону "О государственном бюджете" на 2017 год, опубликованному газетой "Голос України", с 1 января минимальная зарплата в Украине предусмотрена на уровне 3,2 тыс. гривен.

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