Финансист увидел положительные тенденции для курса гривны

К концу января гривна перестала терять свои позиции, и начала с каждым днем возвращать предпраздничные позиции. В недалеком будущем эта тенденция должна продолжиться, считает финансовый эксперт Иван Компан. Об этом сообщает Joinfo.ua со ссылкой на "Новое Время".

«Гривна упала на свои предновогодние позиции, и праздничное похмелье оказалось совсем недолгим и практически безболезненным. Новогодняя девальвация была признана лишь временным всплеском, вызванным техническими причинами. Оказалось, что расходы бюджета в конце года были большими, чем обычно, это и вызвало увеличение предложения гривны. Все, кому положено, выступили с заверениями, что ситуация под контролем, опасаться нечего, и жизнь потекла дальше», – констатирует эксперт.

Компан, согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, также считает, что в ближайшем будущем причин для страха, что гривна девальвирует, нет, и отнести деньги на краткосрочный гривневый депозит будет не таким уж бессмысленным решением. Однако Компан имеет несколько иной взгляд на ситуацию с точки зрения долгосрочных перспектив, для тех, кто рассматривает деньги как средство накопления.

"Погашение внешнего долга. Начиная с середины 2017 года, придется платить. В этом году 2,6 млрд долл., В следующем – 3,9 млрд, а дальше самое интересное... Реструктуризация внешнего долга, проводимая правительством в 2015 году, только отложила расплату, и уже через два года страна должна начать погашение евробондов. В 2019 суммарные внешние выплаты достигнут пика – 7,5 млрд долл. Затем суммы платежей начнут уменьшаться, но дождемся ли мы этого светлого дня? Всего до конца 2019 года необходимо выплатить 15 млрд долл. При этом резервы НБУ на конец прошлого года составили чуть больше – около 15,5 млрд долл., из которых своих денег было только 3,6 млрд долл., остальное – кредиты МВФ. Поэтому, как видите сами, необходимо где-то разжиться валютой", – пишет финансовый эксперт.

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