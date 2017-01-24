Новый шаг к Европе: в Украине упростили систему подключения «зеленой» энергетики

Государственная Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" одобрила запуск единого окно, с помощью которого упростилась подача документов для подключения и запуска новых станций "зеленой" энергетики к сетям компании. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности директора НЭК Всеволод Ковальчук, предает Joinfo.ua со ссылкой на «Сегодня».

"Надеемся, что принцип единого окна будет расширен, и на облэнерго, являющиеся операторами распределительных систем", – отметил Ковальчук.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, полноценную работу "единое окно" начнет с 1 апреля, сейчас оно работает в тестовом режиме.

В тот же срок "Укрэнерго" планирует запустить онлайн-карту с информацией по техническим возможностям подключения объектов "зеленой" ко всем подстанциям компании и ориентировочной стоимостью такого подключения.

Отметим, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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