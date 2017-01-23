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"Нафтогаз" поднимает цены на газ для промышленности на 22%

"Нафтогаз" поднимает цены на газ для промышленности на 22%

"Нафтогаз Украины" обнародовал цену на природный газ для промышленных потребителей и других компаний. Они начнут действовать с 1 февраля нынешнего года, передает Joinfo.ua.


Согласно информации, опубликованной пресс-службой компании, цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки и состояния предыдущих расчетов с НАК. По сравнению с январем, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, в феврале они возрастут на 21-22%. В "Нафтогазе" повышение объяснили ростом цен на природный газ на европейском рынке.


Так, для промышленных потребителей, закупающих более 50 тыс. куб и газа в месяц, в феврале цена вырастет до 9 тыс. 214,8 грн за тыс. куб. м (при условии предварительной оплаты) и до 10 тыс. 141,2 грн (при текущей оплате либо по истечению календарного месяца поставки газа). Для всех других потребителей цена будет составлять 10 тыс. 141,2 грн за тыс. куб. метров.


Напомним, "Газпром" требует от Украины $5,3 млрд за "невыбранный" газ.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173800-news.html
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