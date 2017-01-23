Денег нет: Госбюджет Украины 2016 года собрал десятую часть планируемого от приватизации

В госбюджет Украины в 2016 году поступили от приватизации лишь 188,9 млн грн. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Фонда госимущества (ФГИ), информирует Joinfo.ua. В декабре ФГИ планировал перечислить в бюджет от приватизации 331 млн грн, однако в фонде отметили, что пока не все покупатели расплатились в полном объеме за приобретенные объекты.

В минувшем году было продано 139 объектов государственной собственности и 406 объектов коммунальной собственности.

Согласно Бюджетному кодексу, приватизация в 2016 году должна была принести в бюджет 17,1 млрд грн, однако программа приватизации в прошлом году провалилась. В частности, ФГИ так и не удалось продать Одесский припортовый завод, который в прошлом году выставлялся на продажу дважды. Кроме того, собирались также приватизировать такие стратегические предприятия, как "Турбоатом" и "Электротяжмаш".

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