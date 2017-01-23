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Один из самых крупных трейдеров в мире начал продавать газ в Украине

Один из самых крупных трейдеров в мире начал продавать газ в Украине

Компания Trafigura считается третьим энерготрейдером в мире. С ноября прошлого года она начала продавать газ на рынке Украины. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на собственника одной из крупных газовых компаний, передает Joinfo.ua.

Trafigura в ноябре начала закупать природный газ в Европе и реализовывать его на потребителям в Украине. Ресурс приобретается у польской ONICO Energia Spolka. Объемы импорта, по словам собеседника агентства, незначительные и не превышают 5 млн кубометров в месяц.

Все операции, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, проводятся через украинскую дочернюю компанию Trafigura - Трафигура Юкрейн, зарегистрированную в Киеве еще в июле 2016 года.

Trafigura - зарегистрированная в Нидерландах компания, которая специализируюется на торговле металлами, нефтью и минеральными удобрениями. Выручка компании в 2016 году составила $98,1 млрд.

Как сообщалось, в 2016 году Украина сократила импорт природного газа на 32,7% по сравнению с 2015 годом - до 11,78 млрд кубометров. Доля частных компаний в импорте составила 27%, остальные объемы закупает Нафтогаз Украины.

Напомним, западные партнеры "кинули" "Газпром", отказавшись финансировать "Северный поток-2".


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173772-news.html
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