РЖД получит из госбюджета 31,6 млрд руб на четыре проекта

Российские железные дороги (РЖД) намерены направить на реализацию инвестиционной программы не менее 31,6 млрд руб. Очередное постановление относительно внесения изменений в устав РЖД предусматривает повышение капитала публичного акционерного общества на 3,16 млрд руб.
Высшее руководство РЖД вскоре получит на увеличение уставного капитала не менее 31,6 млрд руб. Эта сумма будет направлена на реализацию четырёх инвестиционных проектов, включая строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань. В Сети, на официальном сайте ведомства размещена информация о том, что в 2017 году РЖД будет выделено 31,589 млрд руб. для увеличения уставного капитала.
Кроме этого, дополнительно 10,953 млрд руб. будут направлены на развитие Московского транспортного узла, 10,618 млрд руб. - на реконструкцию участка имени Горького (Котельниково - Тихорецкая – Крымская). Дополнительно 9,9 млрд руб. направят на строительство двухпутной электрифицированной линии Миллерово – Журавка.
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