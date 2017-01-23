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Западные партнеры "кинули" "Газпром", отказавшись финансировать "Северный поток-2"

Западные партнеры "кинули" "Газпром", отказавшись финансировать "Северный поток-2"

Как сообщает издание Der Standard, крупные западные компании "Газпрома" передумали давать деньги на строительство нового газопровода в обход Украины "Северный поток-2". И в ближайшем будущем финансирования от западных компаний не будет, передает Joinfo.ua.


Строительством "Северного потока-2" должно было заниматься совместное предприятие Nord Stream 2 AG, его участниками должны были стать "Газпром" и его иностранные партнеры – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.


По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, после отказа европейских компаний от финансового участия в проекте расходы "Газпрома" на его реализацию увеличатся вдвое. Хотя "Газпром" в 2017 году планировал израсходовать 110,67 млрд рублей ($1,85 млрд) на строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины, теперь, по оценкам экспертов, реализация проекта газопровода с учетом постройки необходимой сопутствующей инфраструктуры обойдется России в 25 млрд евро.


Ранее иностранный партнер российского "Газпрома" – немецкая энергокомпания Uniper – допустила, что газопровод "Северный поток-2", по которому Россия планирует поставлять газ в ЕС, не будет построен из-за позиции Польши, заблокировавшей создание совместного предприятия (СП), в рамках которого планировалось развивать проект.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173434-news.html
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