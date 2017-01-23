Ученые назвали примерный возраст Луны

На страницах научного журнала Science Advances появилась статья, в которой рассказывается о возможном возрасте спутника нашей Земли – Луны. Согласно выводов ученых, возраст Луны может быть 4 миллиарда 510 миллионов лет, сообщает Joinfo.ua.

Один из руководителей исследовательской группы, специалист Мелани Барбони, утверждает, что ученые почти уверены в достоверности предоставленных цифр. Также она говорит, что возраст Луны основан на проведенном анализе лунных образцов. Напомним, что эти образцы собрали американские астронавты миссии "Аполлон-14" в 1971 году.

Для того чтобы узнать возраст спутника Земли ученые использовали метод, который предусматривает подсчет количества урана в образце, превратившийся за все это время в обычный свинец. Для анализа исследователи взяли на пробу минерал циркона. В итоге оказалось, что погрешность вычисления возраста Луны составляет 10 миллионов лет.

Напомним, ученые назвали пять вариантов угроз Земле, которые могут исходить как из космоса, так и из поседневности.

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