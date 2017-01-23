Страна-бензоколонка истощилась: в РФ начали продавать бензин по талонам

Как сообщила пресс-служба правительства Магаданской области, в связи с острой нехваткой бензина марки АИ-95 на автозаправочных станциях ввели ограничении на продажу этого вида топлива. Его теперь продают исключительно по талонам, передает Joinfo.ua.

Департамент цен и тарифов правительства Магаданской области пытается успокоить жителей, мол, это временные меры. Но люди не очень верят, потому, что само заявление чиновников звучит очень странно.

"Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион. Дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается, запасов автомобильного топлива достаточно для удовлетворения потребности автолюбителей региона", - говорится в сообщении.

По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, жители Магадана не понимают, как из-за неисправности одного танкера ввели продажи "по талонам", ведь напечатать их надо было заранее. То есть проблема была. И если, как заявляют чиновники, бензина достаточно, то зачем было вводить талоны?

Пока что цены на бензины и дизельное топливо на автозаправочных станциях колымской столицы остаются на прежнем уровне: АИ-98 - 52,20 руб./л, АИ-95 - 47,27 руб./л, АИ-92 - 45,03 руб./л, дизельное топливо - 45,80 руб./л.

Но жители Магадана уверены, что продажу бензина по талонам могут оставить надолго.

Более того, цены на бензин в Красноярске и на Дальнем востоке РФ – в Хабаровске и на Камчатке за последние две недели очень сильно выросли. Жители регионов опасаются, как бы правительство этих регионов не взяло пример с магаданской области.

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