В 2017 году возрастет минимальная стоимость обучения в ВУЗах Москвы

В ВУЗах Москвы подорожает обучение некоторых факультетах, стоимость которых была минимальной (130 тыс. рублей). На протяжении 2017 года ценовые условия годового обучения уровня «бакалавр» в институтах и университетах российской столицы увеличатся на 20,62 рублей, составив не менее 156,3 тыс. рублей. Информация об этом находится на официальном сайте MГУ. Речь идёт о том, что государство может оплачивать лишь бюджетные места студентов ВУЗов.Представитель Минобрнауки сослался на приказ. согласно которому увеличение финансирования произойдет в отношении некоторых факультетов. Григорий Шабанов, проректор по учебной работе университета РосНОУ, акцентирует внимание на том, что данное обстоятельство является позитивной тенденцией в системе образования страны. так как «образование будет дороже, но качественнее».

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