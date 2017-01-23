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В 2017 году возрастет минимальная стоимость обучения в ВУЗах Москвы

В московских ВУЗах предполагается повышение годовой стоимости обучения. По уточненным данным, студентам придётся платить на 26 тыс. рублей больше. Изменение цен коснётся направлений, стоимость которых на протяжении 2016 года была минимальной, не более 130 тыс. рублей.

В 2017 году возрастет минимальная стоимость обучения в ВУЗах Москвы


В ВУЗах Москвы подорожает обучение некоторых факультетах, стоимость которых была минимальной (130 тыс. рублей). На протяжении 2017 года ценовые условия годового обучения уровня «бакалавр» в институтах и университетах российской столицы увеличатся на 20,62 рублей, составив не менее 156,3 тыс. рублей. Информация об этом находится на официальном сайте MГУ. Речь идёт о том, что государство может оплачивать лишь бюджетные места студентов ВУЗов.
Представитель Минобрнауки сослался на приказ. согласно которому увеличение финансирования произойдет в отношении некоторых факультетов. Григорий Шабанов, проректор по учебной работе университета РосНОУ, акцентирует внимание на том, что данное обстоятельство является позитивной тенденцией в системе образования страны. так как «образование будет дороже, но качественнее».


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