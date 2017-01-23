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Курс доллара на сегодня, 23 января: что будет с рублем, прогноз экспертов на 2017 год

Курс доллара на сегодня, 23 января: что будет с рублем, прогноз экспертов на 2017 год
К курсу валют сегодня будет приковано повышенное внимание. Объясняется это началом новой рабочей недели, которая должна стать показательной в плане колебаний доллара и евро к рублю, так как постепенно заканчивается первый месяц 2017 года.

Начнем с данных от регулятора. Так, установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 23 января 2017 составляет 59,66 руб., курс евро на сегодня - 63,72 руб.

А вот на Московской бирже предыдущие два дня торги не проводились из-за выходных. Таким образом, актуальными являются данные на вечер пятницы. Они свидетельствуют о небольшом росте курсов евро и доллара по отношению к рублю. В частности, "американец" прибавил шесть копеек и стоил 59,78 рубля. В свою очередь европейская валюта до начала сегодняшних торгов будет оставаться на отметке в 63,90 рубля, что свидетельствует о ее подорожании на 20 копеек.

В свою очередь нефтяные котировки, которые вновь и вновь оказывают внушительное давление на отечественную валюту, сегодня утром показали небольшой спад. Так, на 0,11% опустилась стоимость барреля "черного золота" марки Brent, которая на 07:15 мск составляла 55,43 доллара.

Курс доллара к рублю: прогноз экспертов на 2017 год

Делать какие-то конкретные долгосрочные прогнозы о курсе доллара и евро к рублю в нынешних реалиях - крайне сложная задача. На данный момент можно опираться на мнения авторитетных экспертов, указывающих на то, что российская валюта вплоть до конца января текущего года будет чувствовать себя уверенно. Проще говоря, ее текущий уровень вряд ли изменится. Конечно же, определенного рода колебания ожидать стоит, но говорить о чем-то более глобальном - не приходится.

Тем временем, руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин еще раз подчеркнул, что резких колебаний курса рубля, которые страна наблюдала в конце 2014 года, больше не будет. Он уверен, что из той сложной ситуации были сделаны грамотные выводы, поэтому ничего подобного ожидать не нужно.

"Динамика довольно стабильная. Политика Центробанка будет способствовать тому, чтобы таких резких колебаний, как мы видели в 2014-2015 году, мы на рынке больше не увидели", - высказался Орешкин.

Помимо этого чиновник напомнил, что курс российской валюты остается свободно плавающим, тогда как его волатильность будет снижаться, ежели заглянуть в долгосрочную перспективу.


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