Мировой океан нагрелся до рекордной температуры

Сегодняшняя температура в мировом океане сходна с показателями последнего межледникового периода. Это значит, что за последние 800 тысяч лет она достигла своего максимума, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на vistanews.ru.

Климатологи сделали вывод, что последнее потепление на нашей планете произошло приблизительно 130-115 тысяч лет тому назад. Это был самый жаркий период за последний миллион лет.

Уровень моря тогда был на 8-10 метров выше, чем сейчас. А температура воздуха больше на 1,5-2 градуса Цельсия. Из-за глобального потепления такие показатели возможны и в середине XXI века.

Чтобы понять, каких климатических изменений стоит ожидать, ученые из университета штата Орегон в Корваллисе (США) изучили смену межледниковья и ледниковых периодов. В своих исследованиях ученые опирались на сравнительный анализ окаменелых раковин моллюсков, останков планктона и других отложений, которые остались с периода плиоцен-четвертичного оледенения.

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