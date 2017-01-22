Авторизация
 
  • 09:56 – Пока все дома. Стас Михайлов показал свой роскошный дом, видео 
  • 09:52 – Голос країни-7: Наталья Могилевская удивила тренеров проекта (видео) 
  • 09:37 – Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину 
  • 09:37 – Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из "минского тупика" можно единственным способом - эксперт 


Мировой океан нагрелся до рекордной температуры

Мировой океан нагрелся до рекордной температуры

Сегодняшняя температура в мировом океане сходна с показателями последнего межледникового периода. Это значит, что за последние 800 тысяч лет она достигла своего максимума, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на vistanews.ru.


Климатологи сделали вывод, что последнее потепление на нашей планете произошло приблизительно 130-115 тысяч лет тому назад. Это был самый жаркий период за последний миллион лет.


Уровень моря тогда был на 8-10 метров выше, чем сейчас. А температура воздуха больше на 1,5-2 градуса Цельсия. Из-за глобального потепления такие показатели возможны и в середине XXI века.


Чтобы понять, каких климатических изменений стоит ожидать, ученые из университета штата Орегон в Корваллисе (США) изучили смену межледниковья и ледниковых периодов. В своих исследованиях ученые опирались на сравнительный анализ окаменелых раковин моллюсков, останков планктона и других отложений, которые остались с периода плиоцен-четвертичного оледенения.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173286-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 236
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 537
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 242
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 209
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 195
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 140
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 052
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 997
  • 0
Пока все дома. Стас Михайлов показал свой роскошный дом, видео
  • 09:56
  • 1
  • 0
Голос країни-7: Наталья Могилевская удивила тренеров проекта (видео)
  • 09:52
  • 4
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 21
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 24
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 23
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 25
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 23
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 22
  • 0
Пока все дома. Стас Михайлов показал свой роскошный дом, видео
  • 09:56
  • 1
  • 0
Голос країни-7: Наталья Могилевская удивила тренеров проекта (видео)
  • 09:52
  • 4
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 21
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 24
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 23
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 25
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 23
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 22
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров