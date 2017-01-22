Донбассу угрожает масштабное химическое загрязнение - ОБСЕ

Территория Донецкой области оказалась под угрозой загрязнения отходами фенольного завода, хранилище которого находится в контролируемом украинской властью городе Новгородское, что в непосредственной близости к линии разграничения. Об этом говорится в сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в Twitter, информирует Joinfo.ua.

"Хранилище химических отходов фенольного завода в контролируемом правительством Новгородском зажато между позициями сторон лишь в 400 метрах друг от друга", - заявил на пресс-конференции первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

В связи с этим, по его словам, прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, ведь "в худшем случае вся Донецкая область может быть загрязнена".

Напомним, сегодня стало известно, что Кремль возобновляет отправку гумконвоев на Донбасс.

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