Политика Трампа обесценит доллар по всему миру - эксперт

Экономический обозреватель Николаус Йильх уверен, что заявления Дональда Трампа о том, что ядерное соглашение с Ираном – это "худшая сделка в истории" и обещания Трампа аннулировать это соглашение не сулит доллару ничего хорошего. А сближение с Кремлем и вражда с Китаем ставят под угрозу статус доллара США, как единой резервной мировой валюты, передает Joinfo.ua со ссылкой на Die Presse.

В представлении экс-госсекретаря США Джона Керри, разрыв ядерного соглашения с Ираном - это верный путь к лишению американского доллара статуса мировой резервной валюты. Однако новый глава Белого дома делает ставку на смену внешнеполитического курса. Он выступает за сближение с Россией. В то же время отношения с Китаем становятся все более напряженными. Со старыми союзниками в Саудовской Аравии Трамп также ведет себя грубо. "Как это может отразиться на долларе?" — задается вопросом автор статьи Николаус Йильх.

По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, в нынешней денежной системе центральную роль играет доллар. Ее сейчас действительно подвергают критике, но, несмотря на бряцание оружием, до сих пор она сохраняла неплохую устойчивость, ведь никто не заинтересован в хаосе. Эта нефтедолларовая система возникла благодаря сделке, которую бывший президент США Ричард Никсон и экс-госсекретарь Генри Киссинджер заключили с Саудовской Аравией. Саудовцы согласились продавать нефть только за доллары, а американцы гарантировали им безопасность и поставки вооружения.

Десятилетиями центральные банки по всему миру накапливали горы долларов, потому что они им были нужны для торговли нефтью, продолжает издание. При этом черное золото до сих пор остается неотъемлемой частью глобальной экономики. В результате нефтедоллар быстро стал всемирно признанным стандартом. Но у этой системы есть бреши, отмечает Йильх.

Режим в Тегеране даже и не думает торговать нефтью за доллары. "Евро — это наша самая важная торговая валюта, потому что мы не торгуем в американских долларах", — заявил глава иранского Центрального банка Валиолла Сейф. Вторая по важности валюта для производителей нефти — это китайский юань. Торговля с Пекином тоже проходит без доллара.

Это означает, что и Китай уже не так сильно зависит от своих долларовых резервов. "Китаю больше не выгодно накапливать резервы иностранной валюты", — заявили в китайском Центральном банке еще в ноябре 2013 года. Чуть позже Пекин начал активно продавать свои долларовые резервы. То же самое стала делать и Саудовская Аравия.

"Возможно, пик накопления долларовых резервов уже пройден?" — предполагает Йильх.

Даже в Америке стали размышлять иначе, продолжает автор. Джаред Бернстайн, который до 2011 года был советником по экономическим вопросам в Белом доме, еще два года назад заявил: "То, что раньше было привилегией, сегодня стало бременем, которое мешает увеличить количество рабочих мест, раздувает дефицит бюджета и торговый дефицит, а также создает финансовые пузыри. Чтобы вновь вернуть американскую экономику на правильный путь развития, правительство должно отказаться от поддержания статуса доллара в качестве резервной валюты".

Некоторые из идей Трампа перекликаются с аргументацией Бернстайна. Например, обещание вернуть в страну рабочие места. В то же время как нарочно объявился тот самый Генри Киссинджер, отмечает издание. Он станет посредником в переговорах между российским президентом Владимиром Путиным и Трампом. "Вопрос лишь в том: поведет он речь о возрождении нефтедоллара или о его последовательном устранении?" — задает вопрос Йильх в заключение своей статьи.

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