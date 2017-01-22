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"Нанореформатор" Чубайс может оставить Россию без централизованного отопления

"Нанореформатор" Чубайс может оставить Россию без централизованного отопления

Разделив в ходе реформы Единую энергетическую систему России, один из лидеров либеральных реформаторов Анатолий Чубайс замахнулся на основу отечественных генерирующих мощностей — тепловые электростанции, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на российское издание "Свободная пресса". В интервью Федеральному агентству новостей он призвал в ближайшие несколько лет избавиться от "неэффективных" электростанций в отрасли. "Нужно выводить из эксплуатации неэффективные паросиловые установки с КПД 36%. Эта задача важнее, чем ввод новых мощностей", — заявил Чубайс.

По его словам, в настоящий момент на российском рынке существует избыток энергии и это "уникальное окно возможностей" для структурных преобразований. "Энергетика — вещь очень инерционная. Все оценки говорят: примерно через 7−10 лет в стране возникнет вторая волна спроса на электроэнергию, в том числе на ядерную энергетику, и если мы сейчас не произведем замену неэффективных электростанций, то через семь лет мы не сможем этого сделать", — пояснил Чубайс.

В настоящее время подобным "неэффективным" станциям, как правило, необходимым для безопасности энергосистемы или теплоснабжения, решением правительственной комиссии присваивают статус вынужденного генератора и дают более высокий тариф, позволяющий покрывать издержки на их содержание. Вероятно, подобное, пусть и обоснованное, вмешательство государства претит апологету свободного рынка Чубайсу, отмечает далее издание.

Отметим, что упомянутый им КПД — 36%, является нормой для тепловых электростанций, использующих паросиловые установки. Обычно он колеблется в пределах 33−45%. Сравнивать его с отдачей установок иных типов некорректно. Тем более, неверно сравнивать КПД тепловых и атомных или гидроэлектростанций. При очень высоких показателях АЭС и ГЭС речь идет лишь об эффективности физического принципа, положенного в их основу. В то время как госчиновники должны заботиться об экономической и "человеческой" эффективности энергетики.

Именно тепловые электростанции, в том числе с паросиловыми установками, не только снабжают потребителей электричеством, но и обогревают наши города. Россия — одна из немногих стран мира, имеющая развитую систему центрального отопления. В каждом более-менее крупном городе имеется своя ТЭЦ, а в Москве их полтора десятка. Нынешней холодной зимой это особенно актуально. Жители страны настолько привыкли к горячим батареям, что с удивлением смотрят на европейцев, вынужденных отапливать свои дома индивидуально. Таким образом, инициатива Чубайса ставит под удар это привычное и крайне важное в холодном климате достижение цивилизации, резюмирует "Свободная пресса".

Напомним, недавно в офисе "Роснано", которым руководит Чубайс, был произведен обыск.


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